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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل ميعاد قطارى 791 و784 ركاب البصيلي/ المعمورة والعكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد، تعديل ميعاد قطار 791 ركاب البصيلي / المعمورة ليقوم الساعة 07:05 مساءًا بدلًا من الساعة 05:30 مساءًا وكذلك تعديل ميعاد قطار 874 ركاب المعمورة / البصيلي ليقوم الساعة 08:30 مساءًا بدلًا من الساعة 07:10 مساءًا وذلك لمقابلة قطارى 640 و4210 أخر قطارين بكل من المعمورة والبصيلى وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1 / 2 / 2024 طبقاً للجداول المرفقة .
وأكدت هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم ، مؤكدة أنها لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.
وشغلت هيئة السكة الحديد، خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة .
ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.
مواعيد قطارات خط البصيلى المعمورة
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