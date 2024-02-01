شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل ميعاد قطارى 791 و784 ركاب البصيلي/ المعمورة والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد، تعديل ميعاد قطار 791 ركاب البصيلي / المعمورة ليقوم الساعة 07:05 مساءًا بدلًا من الساعة 05:30 مساءًا وكذلك تعديل ميعاد قطار 874 ركاب المعمورة / البصيلي ليقوم الساعة 08:30 مساءًا بدلًا من الساعة 07:10 مساءًا وذلك لمقابلة قطارى 640 و4210 أخر قطارين بكل من المعمورة والبصيلى وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1 / 2 / 2024 طبقاً للجداول المرفقة .

وأكدت هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم ، مؤكدة أنها لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

وشغلت هيئة السكة الحديد، خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة .

ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.