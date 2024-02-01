زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة شبرا للصناعات الهندسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة مفاجئًا على شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على إجراء الزيارات المفاجئة للشركات والوحدات التابعة، للتأكد من انتظام سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع وجودتها والوقوف على مدى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.

وتواجد الوزير، داخل الشركة (مصنع 27 الحربي) باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، واستهل الجولة بتفقد مخازن الشركة لمتابعة الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

كما تفقد وزير الإنتاج الحربي، خطوط الإنتاج بالشركة التي تقوم بتلبية متطلبات القوات المسلحة وخدمة القطاع المدني، حيث تنتج الشركة الذخائر الصغيرة لصالح القوات المسلحة، وتشارك شركة شبرا للصناعات الهندسية في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، كما تعمل على تصنيع (محركات القوى الكهربائية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

واطلع الوزير، على ما استعرضته رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، المهندسة دينا عبد المنعم، وعدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، وخلال تفقده حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع العاملين والتأكيد على دورهم في العملية الإنتاجية.