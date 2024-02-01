التموين: بدء صرف السلع التموينية لـ 63 مليون مواطن عن شهر فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام ومتحدث الوزارة، أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعاضات اللازمة عن شهر فبراير.

وشدد على أن منافذ صرف السلع التموينية فتحت أبوابها أمام المواطنين اليوم بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة مازالت مستمرة في صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة 4 أفراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميًا كل الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية ولاسيما الزيت والسكر والمكرونة والسلع الأخرى.

وأكد أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينيا، بالإضافة إلى السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف أي سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل 30 صنفا.

ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام بأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى في معظمه الستة أشهر.