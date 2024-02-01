"شركات وسيارات ووحدات سكنية".. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بـ 6 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، شخصين بنطاق محافظتي "الغربية والبحيرة"، بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

واعترف المتهمان، أنه عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت الممتلكات بـ 6 ملايين جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.