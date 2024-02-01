فاجعة شقة أكتوبر.. العثور على جثتي أب وطفله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثتي أب وطفله في مدينة السادس من أكتوبر في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين دائرة قسم ثان أكتوبر.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

المعاينة الأولية التي أجراها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، بينت أن الجثتين لأب يدعى "عبد الرحمن.ش." 28 سنة، وطفله "رحيل" عمره عامان، وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.