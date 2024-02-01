بينها تنفيذ 85 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 120 قطعة سلاح ناري، 227 قضية مخدرات، وتنفيذ 85314 حكم قضائي متنوع، وضبط 13 متهما هاربًا، و14 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 63 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20703 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.