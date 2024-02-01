محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع الملك فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، نسب تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل بدءًا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول 1.5 كم ومتوسط عرض 30 م.

يأتي ذلك؛ ضمن خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة عددًا من الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وقال محافظ الجيزة، إن شارع الملك فيصل من أكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمحافظة ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، لافتًا إلى أن الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وتطوير الجزيرة الوسطى بزراعة النخيل وأعمدة الإنارة الحديثة وتطوير أرصفة المشاة ببلاط الانترلوك وإزالة أية تعديات موجودة على خطوط التنظيم.

وشدد "راشد" على مدير مديرية الطرق، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتدعيم الطريق بعدد من بالوعات الأمطار الكافية لاستيعاب حجم مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، والتنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في تنفيذ الأعمال.

وتفقد المحافظ، موقع النافورة الكائنة بشارع فيصل بعد تقاطعه مع طريق المريوطية، وذلك بعد صيانتها ورفع كفاءتها بالكامل كمتنفس للمنطقة، وتدعيمها بمسطحات خضراء ومقاعد للجلوس؛ لإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

ووجه المحافظ، رئيس حي الهرم، بضرورة إزالة جميع تعديات المحلات من على أرصفة المشاة، وعدم السماح باستغلالها لتوفير حرم آمن لسير المواطنين مع ضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية ومتابعة حالة النظافة والتجريد بها.

كما وجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة والتجميل، برفع كفاءة النظافة بشارع فيصل، وعدم السماح بتواجد أية بؤر تجمع للمخلفات بالجزيرة الوسطى، والمرور الدوري بورديات النظافة؛ لمتابعة حالة الطريق، وأداء شركات الجمع السكني والتزامها بجمع المخلفات.

ووجه "راشد"، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بنقل موقف السيارات العشوائي الموجود بشارع سليم بمنطقة كفرة نصار آخر نهاية شارع فيصل؛ لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته، لعدد من شكاوى المواطنين بشارع الملك فيصل، موجهًا رئيس حي الهرم بسرعة فحص الشكاوى والاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت.

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