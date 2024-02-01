الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار جميع المنتجات البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة القائمة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار جديدة لجميع المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.

وقال المركز، في بيان، إن مواقع بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت قائمة بأسعار جديدة للمنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها، وتم التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية.

وشددت الوزارة، على أن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار جميع المنتجات البترولية المعمول بها -وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.

وأوضحت "البترول"، أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

ويمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).