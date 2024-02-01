تنويه جوي.. الأرصاد تصدر بيانا عاجًلا بشأن الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنويهًا بشأن حالة الطقس الآن والظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار.

وقالت الأرصاد، عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد خلال الساعات القادمة.