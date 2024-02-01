جيرة بلون الدم.. ليلة مقتل عجوز مشهمة الرأس في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتلت سيدة بضربة على الرأس بمدينة 15 مايو جراء خلافات بينها وبين جارتها.

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيلة مهشمة الرأس.

تحريات المباحث الجنائية بينت أن مشادة كلامية نشبت بين "حسنية يوسف" في الخمسينات من العمر وجارتها تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأخيرة عليها بالضرب على الرأس فأردتها قتيلة نظرًا لحالتها المرضية.

بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط المباحث القبض على المشكو في حقها التي أنكرت ارتكاب الجريمة "ماعملتش حاجة.. ماتت لوحدها يا بيه" ليتم حجزها على ذمة التحقيقات.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير وافٍ بأسباب الوفاة.