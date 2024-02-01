شخصيات عامة وسياسية في عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ عزاء الدكتور حسن فريد، عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا" التي تضم مواقع (الخليج 365 ويلا كورة والكونسلتو وشيفت)، في مسجد عمر مكرم.

وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، يتقدمهم الكاتب الصحفى والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، ونائب وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد سعداوي.

كما حضر العزاء، عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والفنانين وقيادات الأحزاب والصحفيين، بالإضافة إلى قيادات وصحفيين وكالة أونا وموقع الخليج 365 ويالا كورة والإعلاميين وسيدات الأعمال وأعضاء من نوادى الروتاري والليونز ومندوبين عن عدد من الوزراء.