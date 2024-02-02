القاتل الصامت يخطف زهرة "فتاة الشروق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارقت فتاة الحياة اختناقا بالغاز داخل شقة بمدينة الشروق شرق العاصمة.

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عشرينية في ظروف غامضة.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعة فحص البلاغ ومعاينة مسرح الالواقعة بالتنسيق مع الأدلة الجنائية ومفتش الصحة.

المعاينة بينت أن "رزان.ع." 25 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، رحلت اختناقا بالغاز وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة ثلاجة الموتى بأقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.