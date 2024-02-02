علبة كشري تنهي حياة عامل في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شوم عمل شاق قرر معه "رجب" أخذ قسطًا من الراحة. أحضر علبة كشري تسد جوعه دون توقع بأنها وجبته الأخيرة التي سيودع بعدها الحياة فماذا حدث؟.

العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة بولاق الدكرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مركز السموم بقصر العيني شابا مصابا بحالة تسمم ووفاته لاحقًا.

تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، بينت مصرع "رجب.م." 25 سنة، عامل بورشة، إثر حالة تسمم غذائي نتيجة تناوله علبة كشري.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.