هل يعقد المركزي اجتماعًا استثنائيًا بشأن تحريك سعر الصرف؟.. موازنة البرلمان تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2%، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وقال "الفقي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إن هذا القرار يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي.، موضحًا أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن سعر الفائدة خلال نحو عامين بنسبة تصل 13% لكسر حدة التضخم، موضحًا أن رفع سعر الفائدة 2% يعني رفع تكلفة الاقتراض ورفع فؤاد الدين لكن لفترة مؤقتة، وبالنسبة لتأثير القرار على الغلاء فنحن نسير بشكل يسير".

وتابع "من المفترض أن يبدأ البنك المركزي تحريك سعر الصرف، وقد يعقد جلسة استثنائية لهذا الأمر، بشرط أن تكون لديه حصيلة كافية من الدولارات لتلبية الاحتياجات، خاصة في ظل دراسة صندوق النقد الدولي زيادة التمويل لمصر".