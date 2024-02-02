شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس فى الجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بعض المناطق فى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، انقطاعًا فى المياه، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: "منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم"، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 حتى الساعة الثامنة صباح السبت الموافق 3/ 2 / 2024.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مم، 280 مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبرى أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات والتعاون مع الجهات المنفذة.