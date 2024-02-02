تشبث بالحياة لم يكفِ للنجاة.. مأساة عامل في بولاق الدركرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

7 أيام قضاها رجب على سرير المرض تشبث خلالها بالحياة لكن جسده الهزيل لم يتحمل آلام المرض وفارق الحياة.

العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة بولاق الدكرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مركز السموم بقصر العيني شاب مصاب بحالة إعياء إثر اشتباه في إصابته بحالة تسمم ووفاته لاحقًام.

تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، بينت أن "رجب.م." 25 سنة، عامل بورشة، فارق الحياة إثر وعكة صحية خضع على إثرها للعلاج في المستشفى لمدة أسبوع لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة دون وجود ششبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.