شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف فى 4 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (المنيا - سوهاج - السويس)، اليوم الجمعة (21 رجب 1445هـ) الموافق (2/2/ 2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة).

وذلك على النحو التالى..