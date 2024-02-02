شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق المهندسين من 12 منتصف الليل لـ8 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بعض مناطق المهندسين فى محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، انقطاعًا فى المياه، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابى حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهوارى"، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 حتى الساعة الثامنة صباح السبت الموافق 3 / 2 / 2024.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحى بمنطقة ميت عقبة، الأمر الذى يتطلب قطع المياه للقيام بأعمال التطهير.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال التطهير، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.