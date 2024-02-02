شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: إصابة 3 جنود فى معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 سيارات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.