شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توقّع اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة لتعزيز السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون، لتعزيز ترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن.

وأشار «عبدالغفار» إلى الحرص، على الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الاقتصاد المصري واتجاه الدولة لرفع كفاءة القوى البشرية العاملة في مجال الصحة، وزيادة الثقة في المنظومة الصحية المصرية، والارتقاء بمستويات تقديم الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية المتوافقة مع المعايير المحلية والدولية.

ومن جانبه، نوه الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية، إلى أن التعديلات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية تهدف إلى وضع مصر على قائمة الدول الأكثر جذبا للسياحة العلاجية والاستشفائية، بالاستفادة من تحرير سعر الصرف للعملات والذي يمثل ميزة تنافسية سعرية لحصول المريض الأجنبي على الخدمات الصحية بأعلى جودة.

وأكد «سميح» حرص وزارة الصحة والسكان، على تكثيف الجهود للعمل على فتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية الواردة من دول العالم المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة العاملة على الترويج للخدمات الصحية المصرية، بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية، محليا وعالميا.