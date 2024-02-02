"مصالحك خلصانة".. حيلة نصاب كرداسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على مسجل خطر أدار كيانا وهميًا للنصب على المواطنين بكرداسة.

وردت معلومات أكدتها التحريات أن شخصًا له معلومات جنائية يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.

بتقنين الإجراءاتأمكن ضبطه بكرداسة وبحوزته (33 كارنيه "مزورين" بإسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته – "جهاز "هارد ديسك"– طابعة حاسب آلى - وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير").

بفحص الأجهزة المضبوطه فنياً تبين احتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي. المتهم أقر بنشاطه الإجرامى واحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.