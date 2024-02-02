خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق بالعجوزة؛ لتطهير وصيانة شبكة الصرف الصحي، بدءا من الـ 12 من صباح السبت وحتى الثامنة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن انقطاع المياه يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشبكة واحتياج منطقة ميت عقبة لإجراء أعمال التطهير.

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

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