الحرارة 16 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من شرق البلاد.

وأوضحت في بيان لها، الجمعى، إلى أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بشكل أكبر.

وأشارت إلى أن الأجواء تظل شديدة البرودة على معظم الأنحاء على مدار اليوم، وتبلغ درجة الحرارة الآن على القاهرة 16 درجة.