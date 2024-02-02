شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف ملفات طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدًا السبت صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور، والتي تستمر حتي نهاية الأسبوع المقبل الموافق 8 فبراير.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.

كما حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتي 22 فبراير المقبل، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وحددت النيابة العامة، موعد سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير القادم على أن يتم تقديم الملفات بعد تدين كافة البيانات خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس وذلك بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.