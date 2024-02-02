"رغدة" دخلت لشفط الدهون فخرجت داخل كفن

مسؤولو القسم استمعوا إلى أقوال أسرة الضحية "رغدة.م." 38 سنة، واتهموا الطبيب بالتسبب في وفاتها على إثر خضوعها لجراحة "شفط دهون".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012