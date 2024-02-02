"رغدة" دخلت لشفط الدهون فخرجت داخل كفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اتهمت أسرة سيدة الطبيب المعالج بالتسبب في وفاتها بأحد المستشفيات بمدينة نصر شرق العاصمة.
مأمور قسم شرطة قسم أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوفاة ثلاثينية ووجود شبهة جنائية في الوفاة "إهمال".
مسؤولو القسم استمعوا إلى أقوال أسرة الضحية "رغدة.م." 38 سنة، واتهموا الطبيب بالتسبب في وفاتها على إثر خضوعها لجراحة "شفط دهون".
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة واستدعاء الطبيب لسماع أقواله.