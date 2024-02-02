تحويلات مرورية بمدينة نصر لاستكمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، لتنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبي بالوصلة من شارع عبدالله العربي وصولًا لشارع محمد أحمد سليم.

وسيتم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمسطح كوبري جيهان السادات، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداء من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 2/2/2024 ولمدة ثلاثين يومًا.

وتستلزم الأعمال إجراء بعض التحويلات المرورية كالآتي:

- القادم من محور عبدالله العربي ويرغب في الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

- يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال، فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبي.

- يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبوالحديد والاستكمال، فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

- القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي يسلك يميناً شارع بنى أمية، فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.