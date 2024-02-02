أخبار مصر.. استهداف المحتكرين.. ضبط 800 طن سلع حجبها تجار لرفع أسعارها

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، استهداف المحتكرين.. ضبط 800 طن سلع حجبها تجار لرفع أسعارها.

استهداف المحتكرين.. ضبط 800 طن سلع حجبها تجار لرفع أسعارها

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1316) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (4 طن أرز – 220 طن سكر – 15,5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41,5 طن "مواد غذائية متنوعة"- 288 طن أعلاف "حيوانية – مبيدات زراعية" – 2806 لتر زيت طعام – 6,5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوة سجائر.

طقس الغد.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جذب آلاف الزوار.. اعرف الكتب الأكثر مبيعا في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يستمر جناح الأزهر الشريف داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، في جذب آلاف الزوار، إذ يضم الجناح العديد من أبرز عناوين الكتب الدينية.

غارات أمريكية بريطانية تستهدف مدن يمنية فى محافظة حجة

أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، عن "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس".

رحيل أم استمرار فيتوريا مع المنتخب.. شارك فى استطلاع قناة الخليج 365 على واتس آب

أطلقت قناة الخليج 365 عبر تطبيق واتس آب استطلاعا للرأى حول بقاء أو رحيل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بعد الإخفاق الذى حققه فى كأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.

اعرف حجم ثروة ملك ماليزيا الجديد.. يمتلك 300 سيارة فاخرة إحداها هدية من هتلر

أصبح السلطان إبراهيم إسكندر، ملك ماليزيا، وهو نصف بريطانى، ويبلغ من العمر 65 عاما، وتم تتويجه رئيسًا للدولة، بموجب نظامها الملكى التناوبى الفريد الذى يمنح حكام تسع ولايات ماليزية فرصة التناوب على تولى السلطة لمدة خمس سنوات.

الصحة توضح أماكن تلقى لقاح الأنفلونزا على مستوى الجمهورية

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان لكن أعراضهما متشابهة، لذلك يجب استشارة الطبيب أولًا قبل الحصول على أى دواء.

تفحم مطعم بعد ساعات من افتتاحه إثر انفجار اسطوانة غاز بالغربية

تفحم مطعم بعد ساعات قليلة من حفل افتتاحه، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر انفجار اسطوانة غاز نتج عنه انفجارها، وأتت النيران على محتويات المطعم، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات.

بالشال الفلسطينى.. طفل يلقى قصيدة عن فلسطين بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

شهد جناح الأزهر الموجود فى قاعة 4 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، إقبالا كبيرًا من زوار معرض الكتاب فى يومه التاسع لاستقبال الجمهور، حيث يقدم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة للكبار والصغار.

البنتاجون يتوقع شن غارات على مصالح إيرانية فى سوريا والعراق خلال يومين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاجون يتوقع شن غارات على مصالح إيرانية فى سوريا والعراق خلال يومين، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

هل يعيد منتخب الكونغو الديمقراطية سيناريو تونس 2019 فى أمم أفريقيا؟

تشهد بطولة الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار العديد من المفارقات الهامة والغريبة، وفقا لما هو معتاد في الكرة الافريقية.

أطفال معرض الكتاب يتضامنون مع القضية الفلسطينية برسم العلم

ببراءة البراعم الصغيرة قدم أطفال معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، الدعم على طريقته للشعب الفلسطينى، من خلال رسم علم فلسطين على وجوههم الصغيرة، وذلك فى جناح الطفل الذى يقام بالمعرض، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، المقرر أن يستمر حتى يوم 6 فبراير.

البروفيسور مجدي يعقوب يحصل على جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية

حصل البروفيسور مجدى يعقوب على جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية، حيث أعلنت جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية عن أربعة فائزين، ومن أبرزهم البروفيسورالدكتور مجدي يعقوب ، وتم اختيار الفائزين لهذا العام من قبل لجنة تحكيم مستقلة، اختارتهم بناءً على جهودهم الاستثنائية في مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمي والتكافل بين الناس على المستوى المحلي والدولي.

وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة يوم 5 فبراير 2024 في صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

الأردن يتأهل لنصف نهائى كأس آسيا لأول مرة فى التاريخ بهدف ضد طاجيكستان

خطف منتخب الأردن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً فى قطر لأول مرة فى التاريخ، بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الجمعة على ستاد أحمد بن علي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

أنشطة فنية وفعاليات للطفل فى جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يواصل ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ55، تقديم الأنشطة المتنوعة للأطفال والأسر من رواد معرض الكتاب، الذين يتوافدون إلى جناح الأزهر ليرسموا البهجة على وجوههم، ويشاركوا فى العروض الفنية، والأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل، وذلك بهدف تنمية المهارات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ودعم فلسطين، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار.

لو بتشوف أو تسمع حاجات غريبة.. الصداع النصفى قد يكون السبب

الصداع النصفى من المشاكل الصحية الشائعة، ومن أعراضه الألم الشديد وأعراض جسدية أخرى مرتبطة به يمكن أن تكون مثيرة للقلق، بالإضافة إلى رؤية أو سماع أشياء غير موجودة، وفى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن الهلاوس المرتبطة بالصداع النصفى، وبحسب موقع "HEALTH" فإن الهلوسة المرتبطة بالصداع النصفى - الرؤية أو السمع أو ربما شم أشياء غير موجودة - يُشار إليها بشكل أكثر شيوعًا باسم هالة الصداع النصفى، وهى مؤقتة وواحدة من المراحل الأربع المحتملة للصداع النصفى.