"السياحة": ارتفاع أسعار برامج عمرة منتصف شهر شعبان الاقتصادية والخمس نجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار البرامج الاقتصادية للعمرة تبدأ من 36 ألف جنيهًا، وتختلف باختلاف البرنامج.

وأضاف "وحيد"، لـ"الخليج 365"، أن برامج الخمس العمرة الخمس نجوم تبدأ من 60 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن أعداد المُعتمرين تجاوز الـ 520 ألف، حتى الآن.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أزمة العملة لم يتم حلها، ويختلف سعر الصرف يوميًا؛ مما يؤدي إلى وجود اختلاف وزيادة بشكل دائم في الأسعار، مؤكدًا أن شركات السياحة تترقب الفترة الحالية ما سوف يحدث لسعر الصرف.

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