حسام موافي يكشف حالات ثقب القلب التى يجب فيها التدخل الجراحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج ثقب القلب ليس له علاج باطني، وإنما يحتاج تدخل جراحي من خلال عملية "التمور" لو كان كبيرا، لافتا إلى أن ثقب القلب لو كان صغيرا يمكن تركة لو كان حجمه 2 أو3 ملم.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سقوط صمام القلب يخرج المتقدم للكليات العسكرية من الاختبارات، معلقا: خريجي الكليات العسكرية بيقابل ظروف وحياة صعبة جدا ولازم يكون سليم 100%.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة: ثقوب القلب لا يقال فيها غير سبحان الله، فالجنين في الرحم يتنفس عن طريق الحبل السري، وكما أن هناك ثقبين في قلب الجنين ينقلان الدم من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر.

وأشار موافي إلى أنه عقب ولادة الأم يتم قطع الحبل السري، وتبدأ الرئة في العمل بوظائفها بشكل طبيعي، كما أن الثقبين المتواجدين في القلب ينسدا أيضًا بصورة تلقائية، ولكن هناك بعض الحالات التي يكون هناك صعوبة في انسداد الثقب المتواجد في القلب عقب الولادة.

واختتم حسام موافي: في حالة وجود ثقب في القلب، يعمل على ضخ الدم بكميات كبيرة، مما يجعل الرئة تعمل على سد الشرايين لتوقف ضخ الدم، مما ينتج العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض.