الحارس وراء الواقعة.. النيابة تأمر بحبس عصابة سرقة حديد تسليح في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود سعيد:

أمرت النيابة العامة بالقطامية، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهم الأول "خفير" قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة قسم شرطة القطامية.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة الحديد بالاشتراك مع عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وقائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.