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مرتقبة.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل تغييرات رؤساء تحرير وإدارات الصحف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
كشف الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصادر تفاصيل بشأن التغييرات في المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أن إعلان حركة تغييرات رؤساء مجالس إدارات و تحرير الصحف القومية والاصدارات الملحقة قريبًا جدًا.

وقال "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، إن التعديلات سوف تطال 90% من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الحاليين.

وأضاف "الأسماء المطروحة تحمل العديد من المفاجآت، وقد يعلن عنها في وقت قريب وليس بالضرورة انتظار فترة الـ3 أشهر التي أعلن عنها لتيسير الأعمال للرؤساء الموجودين حاليًا، الوسط الصحفي ينتظر وستشمل عدد كبير من رؤساء والإعلان سيكون قريبا جدا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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