النيل للآلات الشعبية تقدم أغاني التراث بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عرضا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية، اليوم الجمعة على مسرح بلازا "٢"، ضمن فعاليات مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، والمنعقد حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

تغنت الفرقة بباقة متميزة من الأغاني المستوحاة من التراث الشعبي الأصيل بمصاحبة نغمات المزمار والآلات الإيقاعية ومنها "يا زارع المعروف، يا صلاة الزين، بسم الله، ساقية بحرية، وحياتك يا مصر" بقيادة المدربة منال إبراهيم.

واختتمت الفعاليات بفقرة عزف منفرد على المزمار، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنظمها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مشاركة مميزة بمعرض الكتاب من خلال أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها.