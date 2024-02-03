" السياحة": منطقة رأس الحكمة سُتدر مليارات الدولارات.. ويجب وجود مخططات للتعمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن خليج رأس الحكمة سوف يساعد في توفير مليارات الدولارات إلى الدولة المصرية.

وأضاف "صادق"، لـ"مصرواي"، أن مساحة خليج رأس الحكمة كبيرة جدًا بعمق 7 كيلومتر في الصحراء.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب تواجد تنمية شاملة بالمدينة سياحيًا؛ لدخول العملة الصعبة إلى البلاد بأرقام كبيرة.

وأشار صادق، إلى أن منطقة رأس الحكمة استراتيجية"ورهيبة جدًا"، ومتوقع لها أن تصبح مصدر دخل لملايين الدولارات إلى خزينة الدولة المصرية.

وأكد، أنه سوف يكون لها تأثير كبير ومميز على السياحة المصرية، وسوف تساعد في زيادة أعداد السائحين بشكل كبير على غرار مدينة العلمين الجديدة، ولكن يجب أن يكون هناك مخططات يتم الالتزام بها على غرار مخططات هيئة التنمية السياحية إلى أي شركة أو مستثمر يقوم بالتعمير.

وتابع صادق، أن السبيل الأساسي لتحقيق المُتستهدف من منطقة خليج رأس الحكمة هو اشتراط مواعيد للتنمية، وحال عدم الالتزام بها يتم سحب المنطقة والبحث عن مستثمرين آخرين.

وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أن العالم أجمع يتمنى الاستثمار بمصر لما لديها من مميزات متعددة وأماكن استراتيجية.

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