الجنح تستكمل محاكمة رضا عبدالعال في اتهامه بسب ثلاثي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، اليوم السبت، نظر محاكمة الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين، وعماد النحاس، ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين.

وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري.

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