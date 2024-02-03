شكرا لقرائتكم خبر عن آلية استخدام بخاخ الأنف لعلاج احتقان نزلات البرد.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن ألية استخدام بخاخ الأنف وقالت انه من المستحضرات اللي يستخدمها البعض لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية​.​

وأوضحت الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الانف والتى تتمثل فى :-:​​​

١.تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.​​

​٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء؛ ثم تجفيفها.​​​

٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.​​

​٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.​​​

٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.​​​