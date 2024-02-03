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آلية استخدام بخاخ الأنف لعلاج احتقان نزلات البرد.. وزارة الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن ألية استخدام بخاخ  الأنف وقالت انه من المستحضرات اللي يستخدمها البعض لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية​.​

وأوضحت الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الانف والتى تتمثل فى :-:​​​

١.تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.​​

​٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء؛ ثم تجفيفها.​​​

٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.​​

​٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.​​​

٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.​​​

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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