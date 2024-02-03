شكرا لقرائتكم خبر عن آلية استخدام بخاخ الأنف لعلاج احتقان نزلات البرد.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن ألية استخدام بخاخ الأنف وقالت انه من المستحضرات اللي يستخدمها البعض لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.
وأوضحت الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الانف والتى تتمثل فى :-:
١.تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.
٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء؛ ثم تجفيفها.
٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.
٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.
٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.
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