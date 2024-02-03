اليوم.. انطلاق "آرت فير كايرو" بالمتحف المصري الكبير بـ 1500 عمل فني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنطلق اليوم السبت، في بهو المتحف المصري الكبير، النسخة الخامسة والأضخم خلال رحلة "آرت فير كايرو"، والمقرر لها أن تتضمن عدة أنشطة على مستويات مختلفة، خلال خمسة أيام، وذلك تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

وللعام الثالث على التوالى، يتم عرض المجموعة الخاصة من الأعمال الفنية لبعض أهم مقتني وجامعي تلك الأعمال، مثل الفنانة جومانة مراد وزوجها ربيع بسيسو، وهي أعمال لرواد الفن الحديث والمعاصر من مصر والشرق الأوسط للعرض فقط.

ويقول محمد يونس، المؤسس والمدير التنفيذى لـ«آرت كايرو»: يُشارك في فعاليات "آرت فير" قرابة 200 فنان، وأكثر من 1500 عمل فني.

وأضاف يونس: تم تخصيص اليوم الأول من المعرض للشخصيات الهامة من الزوار من مصر وكل أنحاء العالم، ليس فقط الشرق الأوسط ولكن من أوروبا وأمريكا وكل سفراء الدول في مصر، أما الأيام الأربعة الأخرى ستكون للجمهور وستتضمن عدة فعاليات.

وتابع يونس: من مفاجآت أرت فير كايرو هذا العام، مشاركة الفنان الكبير وأحد صناع الثقافة المصريين والعرب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، كما يحل الفنان عبدالهادي الوشاحي ضيف شرف على آرت فير هذا العام، ومن المقرر أن تشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، واستعارة الأعمال لهذه الفنانات لعرضها.