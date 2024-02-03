شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس: استكمال تسليم التابلت للصف الأول الثانوى بالفصل الدراسي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوية، أنه سيتم استكمال تسليم طلبة الصف الأول الثانوي العام الذين تخلفوا عن استلام التابلت بالفصل الدراسي الأول، بعد العودة من إجازة منتصف العام مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل، موضحة أن حصول الطالب على التابلت مهم لاحتوائه على مصادر التعلم المختلفة ومن ثم سيتم منحه للطلاب الذين لم يتسلموا بالترم الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، موضحة أنه تم تسليم التابلت بعد سداد الطالب رسوم التأمين فى مكاتب البريد والتى تصل إلى 105 جنيهات كما يتم تسليم التابلت بعد تحديثه وربطه بمنصة التعلم ومنصة الامتحانات الإلكترونية، كما تضمنت الأوراق أيضا صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال وإقرار تسليم التابلت من المدرسة وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.