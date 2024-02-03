التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 164 متدربًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، غدًا الأحد 4/2/2024، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأشار إلى أن المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول إدارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهة مقاومة التغيير، وإدارة الكفاءات واكتشاف المواهب، والتواصل الفعال والذكاء العاطفي، وقياس وتحليل المهارات القيادية، والتنمية المجتمعية والمشاركة والمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج حياة كريمة، ومسئوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الإدارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الأعمال، والتخطيط المحلي المتكامل، وإدارة أصول الدولة وصيانتها، كما سيتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ26 من دورات سقارة سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ويستفيد منها 28 متدربًا.

وشدد على أن الدورة تأتي في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لا سيما في المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وأهم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والمزايا والإعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وإجراءات إقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق، والتراخيص الصناعية (رخصة البناء - رخصة التشغيل - السجل الصناعي) والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، والاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.

وفي نفس السياق، أوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ26 من الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام الحالي سيشهد أيضًا تنظيم 3 دورات أخرى هي تطوير وحدات تكافؤ الفرص، وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، فضلًا عن استمرار دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدربًا.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم، يشهد الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ 26 في الخطة التدريبية لسقارة لعام 2023/2024 تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد منها 28 متدربًا من جميع المحافظات، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتوفير سبل الدعم اللازمة لذوي الهمم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، خاصة مع زيادة الإدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفي المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، لتسهيل خدمتهم إعمالًا لمبادئ حقوق الإنسان باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة أساسية، لافتًا إلى ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية والمراكز التكنولوجية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، وتخصيص الوزارة شباك لذوي الهمم في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدتهم في إنهاء الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بالتطور التاريخي للإعاقة ومراحله، وأنواع الإعاقات ونبذة عن الاتفاقية الدولية وقانون رقم 10 لسنة 2018، وتعريف الإعاقة على النموذج (الطبي - المجتمعي)، والبند 19 بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قراءة وتحليل)، ومفهوم وفلسفة المعيشة المستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف ببعض مفاهيم ومصطلحات عن الإعاقة، وكيفية تعامل المنشأة لأول مرة مع أشخاص ذوي إعاقة، ومهارات التواصل مع العملاء والموظفين من ذوي الإعاقة (الإعاقة البصرية - الإعاقة السمعية - الإعاقة الذهنية - الإعاقة الحركية - مستخدمي الكراسي المتحركة)، بهدف تحسين التواصل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، وكلمات أخرى متنوعة وإشارات حكومية وبيئية وترجمة فورية لبعض الجُمل للإشارة، إضافة إلى مصطلحات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وأسماء الوزارات والأماكن العامة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ26 لسقارة يشمل أيضًا تنظيم دورة تطوير مهارات وبناء قدرات إدارة منظومة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، ويستفيد منها 28 متدربًا، لافتًا إلى أن الدورة تأتي في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم وتمكين المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن عدد وحداتها العامة والفرعية بالمحافظات يبلغ 277 وحدة، تعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم دورها المحوري في نهضة المجتمعات وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورة تهدف إلى رفع الوعي بالمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وكيفية تهيئة الرأي العام، وأهمية الحوار المجتمعي، ورفع مهارات التواصل والتفاوض، وكتابة التقارير، وبناء فريق عمل وبيئة عمل ناجحة، وزيادة قدرات المتدربين على حل المشكلات، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدارة التغيير والوقت والذات، مشيرًا إلى أن المحتوى التدريبي سيركز على تنظيم جانب تطبيقي لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين بالوزارة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنفيذ الأسبوع الثاني من الدورة التدريبية لبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، مؤكدًا إيمانه الكامل بدور الإعلام المهم والمحوري في النهوض بالبلاد ومساعدة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية، ورفع الوعي بما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وقال الوزير، إن الدورة ستركز على تعريف الخطاب السياسي والإعلامي وكيفية التحليل النقدي له، والعلاقة بين الخطاب والمجتمع وتوظيف العلوم السياسية والإعلامية في تحليله، وإجراءات تنظيم وصنع الخطاب السياسي.