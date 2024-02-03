الداخلية: ضبط 484 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 484 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا:

"رحاب" تطلب خلع زوجها: "شافني بتضرب في الشارع.. سابني وهرب"

"يا تيجي يا نفضحك".. تفاصيل تهديد فتاة بفيديوهات فاضحة في مصر الجديدة

"رغدة" دخلت لشفط الدهون فخرجت داخل كفن

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تستخرج تصاريح العمل ووثائق السفر للمواطنين بالمجان

"جوزي مشغلني وبنقسم الفلوس".. تفاصيل سقوط شبكة دعارة "أكتوبر"