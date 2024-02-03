ضربات أمنية حاسمة.. ضبط 2.746 طن أغذية احتكرها تجار لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الجهود عن ضبط 1331 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 65 طن دقيق أبيض – 130 طن مسلى – 107 طن "مواد غذائية متنوعة" - 1600 عبوة زيت طعام – 26 ألف عبوة منظفات صناعية ومنتجات ورقية - 6 طن أسمدة زراعية مدعمة – 9 طن دقيق بلدي – 86 طن أعلاف "حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية" – 47 ألف عبوة سجائر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

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