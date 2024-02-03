سقوط 13 مسجل خطر بحوزتهم 16 كيلو مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.. وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش - طلقتين)، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، بحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة").

كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشروق، بحوزته (كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين")، وعاطلَين بدائرة قسم شرطة الشروق.. بحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية، بحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3.250 كيلو جرام لمخدر الفودو).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزاوية.. بحوزته (1.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة")، وضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.. بحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض – ميزان حساس)، وضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة المعادي.. بحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام.. بحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات)، ضبط عاطل، بحوزته (12030 قرص لعقار "الباركينول" المخدر).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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