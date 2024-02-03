سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بضربة أمنية حاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتها (جهازي حاسب آلي محمول "لاب توب" مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلي بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامي.

ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية أجنبية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطرق العام.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب افتعال مشاجرة مع المجني عليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف لدى عميلهم (سيئ النية "يحمل ذات الجنسية الأجنبية" - مقيم بذات الدائرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.