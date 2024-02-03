زيادة أسعار المكرونة على بطاقات التموين - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 والتي جاءت ثابتة دون زيادة باستثناء سلعة واحدة وهي المكرونة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تغيير أسعار المكرونة على بطاقات التموين لتكون بسعر 14 جنيهًا لكيس المكرونة زنة 800 جرام، بدلًا من 12 جنيهًا، وزيادة سعر كيس المكرونة زنة 400 جرام ليكون بسعر 6:90 جنيه بدلا من 6 جنيهات.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السلع التموينية لشهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن.

ويتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.