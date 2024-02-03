تفاصيل انتحار مهندس داخل مقابر الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في إشعال مهندس النيران فى نفسه بداخل مدفن بمنطقة المقابر بطريق الأوتوستراد بعد معاناته من مرض نفسي.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بالعثور على جثة شخص متفحمة داخل مدفن بمنطقة المقابر بطريق الأوتوستراد.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة، مهندس مدني، 33 سنة، متفحمة وعثر بجواره على جركن بنزين وجهاز لاب توب ومبلغ مالي وأدوية طبية نفسية.

وبسؤال والده قرر بأن نجله متغيب منذ 6 أيام وأنه يعاني من أمراض نفسية منذ أكثر من عام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.