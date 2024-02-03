رجل يقطع رأس والده ويوثق جريمته على "يوتيوب".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أقدم رجل من ولاية بنسلفانيا الأمريكية على قطع رأس والده البالغ من العمر 68 عامًا، ووثق هذه الجريمة في مقطع فيديو نشره على الإنترنت.

الرجل الذي يدعى جاستن موهن، والبالغ من العمر 32 عامًا، قطع رأس والده، وهو موظف في الحكومة الفيدرالية، وعرض ما فعله في فيديو مروع على منصة "يوتيوب".

ظهر "موهن" في الفيديو وهو ينتقد الحكومة الفيدرالية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعا أقاربه الذين يعيشون مع موظفين فيدراليين إلى قتلهم.

ظل المقطع المروع، الذي استمر 14 دقيقة، على موقع "يوتيوب" لمدة ست ساعات قبل أن يتم حذفه. وظهر موهن وهو يحمل رأس والده في كيس بلاستيكي ملطخ بالدماء، معلقًا على جريمته بأن "العنف هو الحل الوحيد لقمع العنف"، وأشار إلى والده بأنه "خائن لوطنه".

تم اعتقال موهن من قبل الشرطة، وتم العثور على جثة مقطوعة الرأس في الحمام بعد دهم الشرطة لمنزل الضحية.

تحدث موهن في الفيديو المروع بصوت مرتفع عن الضرائب وأعلن أن الاقتصاد "يقترب من الدمار"، ودعا إلى قتل كبار المسؤولين بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعي العام والمدعي العام السابق.

كما دعا إلى استهداف المحطات الإخبارية وموظفيها، وطالب بايدن بـ "التنازل عن العرش". كما دعا إلى "وقف كل الأيديولوجيات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي في المدارس والأماكن العامة الأخرى".