هل سيتم تعويم الجنيه خلال الساعات القادمة؟.. متحدث الوزراء يرد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن تعويم الجنيه خلال ساعات، تزامنًا مع انتهاء مفاوضات صندوق النقد الدولي.

قال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، تعويم الجنيه بيد البنك المركزي وهذا الأمر متعلق بالسياسة النقدية ومن الأفضل ترك الأمر لمسئولي المركزي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشاورات صندوق النقد الدولي مستمرة، ووفد الصندوق أعلن أنه تم تحقيق تقدم ممتاز في المفاوضات ومازالت بعض الجوانب محل نقاش وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتم التوصل لاتفاق ونأمل خيرا.

وعن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يحدد بعد، ويتم دراسة الموعد المناسب للافتتاح، وبنهاية شهر فبراير الجاري سيكون المتحف جاهزا بعد وضع اللمسات الأخيرة.