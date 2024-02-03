مجرد اجتهاد.. "يمامة" يدافع عن مقترحه الخاص بالمصريين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

عقب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على الهجوم الذي تعرض له بسبب مقترحه بشأن إلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم لمصر، قائلا: "إحنا شايفين الحال ورايحين على فين ولا بد من مساعدة الدولة على توفير موارد دولارية".

وقال يمامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: مسألة تحديد دخل المصريين في الخارج سيترك لهم، معلقا: "أسعى للوصول إلى التوازن بين سعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء، وحديثي كان عن المغتربين وليس المهاجرين، المهاجر بلاش يدفع".

أضاف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن حزبه سيقدم مشروع قانون لمجلس النواب بشأن هذا المقترح، معلقا: "ده مجرد اجتهاد إحنا كلنا شعب واحد".

اقرأ ايضا:

برلماني: اقتراح "يمامة" بتحويل 20% من مدخرات المصريين بالخارج "غير دستوري"