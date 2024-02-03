وهمي وغير حقيقي.. خبير مصرفي يحذر من شراء الدولار بـ"السوق الموازي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي، إن هناك ارتباك كبير في السوق الموازي حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 8 جنيهات، وهذا مؤشر قوي على أن سعر الصرف المطروح في السوق السوداء "وهمي".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يوجد مبررات حقيقة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بهذا الرقم، السعر الحقيقي مش 30 ولا 70 جنيها كما كان يتم تداولها في السوق السوداء.

وواصل:"هناك من يتعاملون مع الدولار على أنه سلعة، وهذا سبب ارتفاعه في السوق السوداء، وهناك من يرفع سعر الصرف بسعر وهمي لمجرد هز ثقة المواطنين، وآخرون يسعون للتربح من الأزمة، ولا يدركون أنهم سيدفعون ثمن مكاسبهم أضعافًا مضاعفة على المدى الطويل، والألف جنيه مكسب سيدفع المشارك في الأزمة ثمنها ربما 15 ألف جنيه واللي هيشترى دولار النهاردة في السوق السوداء خسران خسران، خاصة مع مفاوضات صندوق النقد.