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قرار من القضاء في اتهام شيرين بسبّ وقذف منتج شهير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، لجلسة 24 فبراير للحكم.

وغابت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الحضور، فيما حضر محاميها وطلب تأجيل القضية للاطلاع.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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