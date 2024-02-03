رسالة أخيرة كتبت نجاة الابنة.. القاتل الصامت أنهى حياة شقيقتين بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرحت النيابة المختصة بدفن جثتي سيدتين لقيتا مصرعهما خنقًا بالغاز داخل شقة في السلام، بعد توقيع الكشف الطبي عليهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال سيدتين (72، و68 سنة) يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية إثر استنشاق غاز "أول أكسيد الكربون" بعد تسربه من السخان".

وتبين إصابة ابنة المتوفاة الأولى 40 سنة بضيق تنفس وأمكن إسعافها.

وقالت إحدى أقرباء المتوفيتين إنها تلقت رسالة استغاثة، وفور حضورها لم يستجب أحد، فكسرت الباب حيث عثرت عليهما، وتمكنت من إنقاذ الابنة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.